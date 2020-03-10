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В Дагестане пройдет окружной форум представителей патриотических организаций

В нем примут участие более 50 человек, которые пройдут образовательные и практические сессии и тренинги

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский форум "Патриот" представителей патриотических организаций пройдет в поселке Тюбе Кумторкалинского района Дагестана при поддержке Фонда президентских грантов. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства по делам молодежи Дагестана.

"Окружной форум представителей патриотических организаций СКФО и представителей городов и районов Дагестана, работающих в молодежной сфере по патриотическому воспитанию, "Патриот", пройдет 11-12 марта в поселке Тюбе Кумторкалинского района. Ожидается, что участие в форуме примут более 50 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, форум направлен на повышение уровня компетенций и активизацию деятельности общественных организаций, муниципальных и государственных органов власти по применению современных практик и передового опыта в работе по патриотическому воспитанию в молодежной среде.

"Основной целью проекта является создание условий для повышения качества проводимой в регионе патриотической работы как эффективного инструмента противодействия распространению идеологии экстремизма среди молодежи посредством создания площадки для обучения специалистов, апробации идей и проектов с применением новых форматов и технологий, а также создания современного пространства для межсекторного взаимодействия", - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что в рамках форума пройдут образовательные и практические сессии, тренинги, а также показ презентации плана мероприятий по проведению в РФ Года памяти и славы.

"Проект "Патриот" направлен на повышение качества проводимой патриотической работы общественными организациями на территории Дагестана. Для этого планируется отбор и последующее обучение специалистов, представляющих актив патриотических организаций из всех муниципалитетов субъекта", - заключил собеседник агентства.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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