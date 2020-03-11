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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа

Зараженный помещен в карантин

ТАСС, 11 марта. Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Турции. Об этом, как передает в среду телеканал NTV, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

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Заразившийся является гражданином Турции и недавно вернулся из Европы. Состояние пациента оценивается как стабильное, он помещен в карантин.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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