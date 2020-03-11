Музыкальный фестиваль Coachella перенесли на осень из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Музыкальный фестиваль Coachella в штате Калифорния перенесли с апреля на октябрь в связи с распространением коронавируса нового типа в США. Об этом во вторник сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте .

"Мы подтверждаем, что по указанию [властей] округа Риверсайд (округ штата Калифорния, в котором проходит фестиваль - прим. ТАСС) и местных органов здравоохранения вынуждены перенести фестивали Coachella и Stagecoach из-за ситуации с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что фестиваль пройдет в течение двух уик-эндов - с 9 по 11 и с 16 по 18 октября. Изначально предполагалось, что мероприятие состоится 10-12 и 17-19 апреля. Среди заявленного состава исполнителей, которые должны выступить в этом году на Coachella, значатся российская группа "Ленинград" Сергея Шнурова, поп-певица Лана Дель Рей, рэпер Трэвис Скотт, а также рок-группа Rage Against the Machine.

Coachella - один из самых популярных музыкальных фестивалей в США. Он проводится с 1999 года в городе Индио (штат Калифорния) в 200 км от Лос-Анджелеса. По оценке агентства Bloomberg, доходы от проведения этого фестиваля достигают $100 млн ежегодно.