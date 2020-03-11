{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Музыкальный фестиваль Coachella перенесли на осень из-за коронавируса

Фестиваль пройдет с 9 по 11 и с 16 по 18 октября

ТАСС, 11 марта. Музыкальный фестиваль Coachella в штате Калифорния перенесли с апреля на октябрь в связи с распространением коронавируса нового типа в США. Об этом во вторник сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Мы подтверждаем, что по указанию [властей] округа Риверсайд (округ штата Калифорния, в котором проходит фестиваль - прим. ТАСС) и местных органов здравоохранения вынуждены перенести фестивали Coachella и Stagecoach из-за ситуации с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что фестиваль пройдет в течение двух уик-эндов - с 9 по 11 и с 16 по 18 октября. Изначально предполагалось, что мероприятие состоится 10-12 и 17-19 апреля. Среди заявленного состава исполнителей, которые должны выступить в этом году на Coachella, значатся российская группа "Ленинград" Сергея Шнурова, поп-певица Лана Дель Рей, рэпер Трэвис Скотт, а также рок-группа Rage Against the Machine.

Coachella - один из самых популярных музыкальных фестивалей в США. Он проводится с 1999 года в городе Индио (штат Калифорния) в 200 км от Лос-Анджелеса. По оценке агентства Bloomberg, доходы от проведения этого фестиваля достигают $100 млн ежегодно.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Все пассажиры лайнера Costa Fortuna покинули судно
Они готовятся вылететь из Сингапура
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС