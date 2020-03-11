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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике клещевого энцефалита

От заражения лучше защититься с помощью закрытой одежды, а также рекомендуется делать прививки против клещевого энцефалита
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации по основным мерам профилактики клещевого энцефалита.

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"Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща... а также при употреблении в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров, буйволиц, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке", - говорится в сообщении. Также заразиться вирусным энцефалитом можно при "раздавливании клеща или расчесывании места укуса".

От заражения лучше защититься с помощью закрытой одежды: "Рубашка должна иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывают косынкой". Работающим или выезжающим в эндемичные очаги (командированным, студентам стройотрядов, туристам и огородникам), рекомендуется обязательно делать прививки против клещевого энцефалита.

По данным Роспотребнадзора, наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный, а из прилегающих к Московской области - Тверская и Ярославская области. Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность наибольшей активности клещей, инкубационный период при заражении длится 10-14 дней с колебаниями от 1 до 60 дней.

"Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен - лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище", - отметили в ведомстве.

К заражению восприимчивы все люди, наибольшему риску подвержены пребывающие лесу: работники леспромхозов, геологи, строители дорог, трубопроводов и линий электропередачи, топографы, охотники, туристы.

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