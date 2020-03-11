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В селах Ульяновской области появятся медицинские автобусы

Они будут подвозить пациентов до больниц

УЛЬЯНОВСК, 11 марта. /ТАСС/. Проект "Медицинский автобус", который позволит подвозить жителей отдаленных населенных пунктов до районных больниц по принципу школьных автобусов, запустят в Ульяновской области во втором полугодии. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Сергей Панченко.

"Мы хотим закупить по 1-2 автомобиля в каждое муниципальное образование. В целом планируется приобрести 21 автомобиль", - сказал Панченко. "Идея проекта по доставке пациентов из отдаленных сельских населенных пунктов для получения медицинской помощи в районные больницы возникла в прошлом году. Проект планируется запустить во втором полугодии 2020 года", - сказал он.

Специалисты уже проработали рейсы медицинских автобусов. По словам министра, программа будет опробована в Старокулаткинском районе, одном из самых отдаленных в области. Туда планируется приобрести первую "санитарку" - УАЗ-2206 на 9 пассажиров.

"Старокулаткинская районная больница станет пилотным учреждением. В этом году в эту больницу планируется закупить 1 автомобиль", - отметил Панченко.

Теги
РоссияУльяновская область
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