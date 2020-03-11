ШОС рассматривает меры быстрого реагирования на вспышки инфекционных болезней

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в связи с распространением в мире нового коронавируса рассматривает ряд предложений по быстрому реагированию на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом заявил в среду ТАСС генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"На сегодняшний день ситуация такова, что вирус прямым образом коснулся из стран - членов ШОС не только Китая, он затронул также Россию, Индию и Пакистан, - сказал Норов. - Высокую озабоченность вызывает скорость распространения заболевания и в одном из государств-наблюдателей - Иране".

Генсек отметил, что страны ШОС "активно поддерживают друг друга в часы общей угрозы, делятся своим опытом, методикой и видением борьбы с этой ранее неизвестной человечеству заразой". Лидеры стран организации, продолжил он, выразили солидарность с усилиями Китая, а также направили помощь в виде медикаментов, оборудования и защитной одежды, а также специалистов. К примеру, из России приехали эксперты в области вирусологии. Совместные усилия несомненно ускорят работу по созданию вакцины против коронавируса нового типа, считает генсек.

Владимир Норов напомнил о принятом в июне 2018 года заявлении глав государств - членов ШОС о совместном противостоянии угрозам эпидемий на пространстве организации. "Считаем, что зафиксированные в нем положения, в частности, обмен достоверной информацией о проявленных заболеваниях и принимаемых ответных мерах, реализация мер по повышению противоэпидемического потенциала, являются универсальными", - подчеркнул он.

Механизм быстрого реагирования

Исходя из анализа текущей ситуации, отметил Норов, секретариат ШОС направил на рассмотрение профильных ведомств государств-членов ряд предложений, которые включают разработку многостороннего механизма оперативного информирования в случае возникновения очага инфекционного заболевания, имеющего потенциал для широкого распространения.

По его словам, вопрос взаимодействия в сфере здравоохранения как никогда актуален: в мире обостряется эпидемиологическая ситуация, растет заболеваемость новыми инфекциями, появляются неизученные патогены, а известные болезни в силу различных факторов распространяются на новые территории и меняют свои эпидемиологические свойства.

За прошедшие годы государства - члены ШОС помогали бороться с вспышками лихорадок Эбола и Зика, а также эффективно противостояли другим заболеваниям и инфекциям, подчеркнул собеседник агентства. Ситуация с коронавирусом, добавил он, доказала, что в настоящее время любая вспышка инфекционного заболевания способна в считанные дни перерасти в глобальную угрозу. Для противостояния таким вызовам у ШОС есть ряд механизмов, обеспечивающих сотрудничество между государствами-членами, отметил Норов. Он напомнил, что по итогам состоявшегося в Москве 16 декабря 2019 года совещания страны - члены ШОС договорились "регулярно проводить учения по выявлению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, в том числе с использованием мобильных лабораторий".

"Одним словом, в текущее время сложившиеся механизмы взаимодействия стран ШОС по предупреждению и нераспространению заболеваний реализуются в полной мере и достаточны для эффективного противостояния вызовам и угрозам общественного здравоохранения", - резюмировал генеральный секретарь ШОС.