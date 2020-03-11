СМИ: на Шри-Ланке выявили первый случай заражения коронавирусом

Об этом в среду сообщает журнал India Today со ссылкой на ланкийские власти.

По его информации, первый пациент работает гидом и недавно контактировал с группой из Италии. Заразившийся помещен на карантин.

В связи с распространением коронавируса Шри-Ланка начала помещать на карантин прибывающих из Италии, Ирана и Республики Корея. Было прекращено авиасообщение с КНР и Саудовской Аравией.