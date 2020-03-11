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Штормовое предупреждение в Сахалинской области продлили до конца четверга

Ожидается усиление ветра местами до 33 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Спасатели Сахалинской области в среду объявили на 12 марта штормовое предупреждение в связи с прохождением на территории региона мощного снежного циклона. Об этом сообщается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по региону.

В Сахалинской области на 11 марта было объявлено экстренное предупреждение на территории 11 городских округов в связи с приходом циклона, который принес метель и штормовой, местами ураганный, ветер. Непогода нарушила работу паромной переправы Холмск - Ванино, соединяющей Сахалин и материк, оставила без электричества более 2 тыс. жителей. Школьникам первой и второй смен Южно-Сахалинского городского округа отменили занятия, на юге Сахалина перекрыта часть автодорог, в аэропорту областного центра отменены авиарейсы на прилет и на вылет.

"В администрации 13 муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию", - говорится в сообщении.

По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклон продержится на островах до конца четверга. В ночь на пятницу погода начнет улучшаться. Сейчас циклон перемещается с юга региона в центральную и северную части. 12 марта на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского районов на Сахалине сохранится метель, видимость 500 метров и менее, ветер усилится до 25-30 м/с, местами - до 33 м/с. В Северо-Курильском городском округе на северных Курилах ожидаются ураганный ветер и сильный дождь.

Сейчас на Сахалине метель и штормовой ветер, но в Южно-Сахалинске погода начала улучшаться. На Курилах идет дождь. Температура воздуха от минус 2 градусов на юге Сахалина до минус 6 градусов на севере, на Курильских островах - около плюс 3 градусов.

Теги
РоссияСахалинская область
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