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В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

Сегодня в мире остался лишь один белый жираф, который обитает в кенийском заказнике Ишакбини Хирола

ПРЕТОРИЯ, 11 марта. Браконьеры убили на северо-востоке Кении двух редчайших белых жирафов. Об этом сообщила во вторник кенийская газета The Star.

"Для всей Кении нынешний день стал полным печали, так как речь идет об уникальных животных", - заявил Мохаммед Ахмедноор, глава заказника Ишакбини Хирола, на территории которого обитали эти животные. Сейчас в заказнике остался в живых лишь один такой жираф.

Впервые белоснежная самка жирафа из Кении попала в центр внимания всего мира в 2017 году, когда в ведущих СМИ были опубликованы ее фотографии. Научные исследования показали, что речь идет не об альбиносе, а особой мутации среди животных - лейкизме. Она вызывает частичную потерю пигментации наружного покрова и проявляется в образовании белых пятен. Лейкизм появляется в ходе эмбрионального развития организма.

Изменения в работе ряда генов у кенийской самки жирафа привели к тому, что животное стало полностью белым. Два года назад у нее появилось потомство - один за другим родились двое белоснежных жирафов. Кенийские ученые надеялись, что с разрастанием этой семьи появится новый вид жирафов. Однако браконьеры убили самку и одного из молодых жирафов.

Власти пока не смогли найти браконьеров, жертвами которых сдали редчайшие животные. К расследованию преступления подключились специалисты Кенийского общества дикой природы.

Белоснежные жирафы также были замечены в Танзании и Эфиопии, однако и там они погибли от рук браконьеров. На сегодня в мире остается лишь один белый жираф, который обитает в кенийском заказнике Ишакбини Хирола.

За последние 30 лет в Африке популяция жирафов, по данным Африканского фонда дикой природы, сократилась на 40%. По подсчетам Международного союза охраны природы, численность жирафов уменьшилась с 155 тыс. в 1985 году до 97 тыс. в 2015. Мясо этих животных употребляется в пищу в ряде стран континента, а шкуры идут на экспорт.

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Кения
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