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Совфед вводит дополнительные гарантии выплат борющимся с терроризмом

Реализация инициативы потребует 453,7 млн рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о дополнительных гарантиях выплат единовременных пособий лицам, борющимся с терроризмом, а также членам семей погибших при выполнении антитеррористических мероприятий.

Инициатива предусматривает возможность предоставления лицам, участвующим в борьбе с терроризмом, а также членам семьи погибшего лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, единовременных пособий, предусмотренных ст. 21 закона "О противодействии терроризму", вне зависимости от получения других компенсаций, установленных законодательством.

Как пояснил на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам во вторник начальник управления договорно-правового департамента Росгвардии Эдуард Иванов, действие данного закона распространяется на сотрудников всех силовых структур, в том числе МВД и Федеральную службу войск национальной гвардии.

Согласно ст. 21 этого закона, в случае гибели лица, принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом, членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в размере 600 тыс. рублей. В случае увечья, повлекшего за собой наступление инвалидности, этому лицу за счет средств федерального бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 300 тыс. рублей, а не повлекшего инвалидности - 100 тыс. рублей.

Согласно сопроводительным документам, реализация инициативы потребует 453,7 млн рублей.

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