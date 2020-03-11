Путин обсудил с генсеком ОДКБ борьбу с терроризмом и наркоугрозой

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел встречу с генсеком ОДКБ Станиславом Засем, на которой обсудил реализацию планов по борьбе с терроризмом, наркоугрозой, по обеспечению безопасности на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.

"Рад вас видеть, Станислав Васильевич, в новом качестве. Вы человек опытный. Надеюсь, что вы весь свой опыт используете на то, чтобы секретариат ОДКБ работал ритмично, чтобы все планы, которые выстроены были еще в предыдущее время, реализовывались", - сказал Путин. Президент пояснил, что имеет в виду работу по важнейшим направлениям, таким как борьба с терроризмом и наркоугрозой.

Отдельное внимание Путин уделил безопасности во время празднования 75-й годовщины Победы. "У нас много планов, впереди праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и в рамках ОДКБ тоже намечены определенные мероприятия. Я очень рассчитываю, что все это будет исполняться", - сказал глава государства, напомнив, что в 2020-м году в Организации председательствует Россия.

Российский лидер заверил своего собеседника, что в текущем году собирается работать с ним более тесно, "чем в обычном рядовом режиме".

В свою очередь Зась поблагодарил Путина за возможность встретиться. Он подчеркнул, что такой диалог очень важен, чтобы выстроить плодотворную работу как секретариата ОДКБ, так и всех органов Организации. Он коротко проинформировал Путина о текущей ситуации, а также задачах, которые ставит перед собой на будущее. По словам Зася, "есть четкое понимание, что нужно сделать на перспективу и сейчас". Он также отметил, что рабочие органы и секретариат ОДКБ полностью укомплектованы, однако посетовал на проблему, связанную с разным уровнем квалификации людей, работающих в коллективных органах.

С 1 января 2020 года пост генерального секретаря ОДКБ занимает представитель Белоруссии Станислав Зась. Его кандидатура была утверждена лидерами стран ОДКБ 28 ноября 2019 года.