Организаторы конкурса "Лидеры России. Политика" получили более 25 тыс. заявок на участие

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более 25 тыс. человек зарегистрировались для участия в конкурсе "Лидеры России. Политика". Об этом сообщили ТАСС в среду организаторы конкурса. Регистрация на конкурс началась 25 февраля и продлится до 16 марта.

"Интерес к конкурсу "Лидеры России. Политика" выше ожидаемого. Число зарегистрировавшихся на конкурс "Лидеры России. Политика" превысило 25 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что ожидал увидеть на конкурсе не более пяти тысяч участников, отмечается в пресс-релизе.

"География конкурса "Лидеры России. Политика" уже охватывает все регионы страны. В лидерах по количеству заявок Центральный федеральный округ - 32,3%. На втором месте Приволжский федеральный округ (18,5%), далее идут Уральский (11,7%), Сибирский (10,6%) и Северо-Западный (10,2%) федеральные округа", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, больше всего заявок на данный момент поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей.

"Процент женщин-участниц пока невысок - 15,5% против 84,5% мужчин. Однако темпы прироста говорят о том, что в итоге доля женщин на конкурсе будет все же несколько выше", - отмечается в сообщении. В пресс-службе пояснили, что большинство зарегистрированных участников имеют высшее образование, почти половина окончили магистратуру и специалитет, диплом бакалавра имеют 16,7%.

"Среди прошедших регистрацию на конкурс как талантливая молодежь, для которой проект "Лидеры России. Политика" станет едва ли не первой ступенью в политической карьере, так и те, кто уже давно и успешно реализуют себя на общественно-политическом поприще", - подчеркнули организаторы.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, он направлен на поиск талантливых политиков, способных работать в органах законодательной власти разного уровня. В проекте принимают участие лица в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.