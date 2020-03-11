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Госдума расширила перечень структур, которые имеют право охранять аэропорты

Помимо подразделений ведомственной охраны Минтранса и Росгвардии, осуществлять охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры смогут аккредитованные в соответствии с законом "О транспортной безопасности" организации

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о дополнении перечня субъектов, которые имеют право обеспечивать охрану аэропортов.

Согласно тексту, помимо подразделений ведомственной охраны Минтранса и Росгвардии, осуществлять охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры смогут аккредитованные в соответствии с законом "О транспортной безопасности" организации.

Как пояснил ранее ТАСС член комитета по транспорту Госдумы Владимир Синяговский, "монопольное положение подразделений ведомственной охраны в области обеспечения транспортной безопасности приводит к неоправданной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком". Принятый закон будет способствовать созданию конкурентной среды и оптимизации экономических затрат предприятий на охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры.

Кроме того, должностные лица профильного федерального органа власти будут вправе запрашивать и получать от руководителей, должностных лиц подразделений транспортной безопасности документы и информацию, необходимые для выполнения задач, связанных с обеспечением авиационной безопасности.

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