Госдума расширила перечень структур, которые имеют право охранять аэропорты

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о дополнении перечня субъектов, которые имеют право обеспечивать охрану аэропортов.

Согласно тексту, помимо подразделений ведомственной охраны Минтранса и Росгвардии, осуществлять охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры смогут аккредитованные в соответствии с законом "О транспортной безопасности" организации.

Как пояснил ранее ТАСС член комитета по транспорту Госдумы Владимир Синяговский, "монопольное положение подразделений ведомственной охраны в области обеспечения транспортной безопасности приводит к неоправданной финансовой нагрузке на бюджеты аэропортов с небольшим пассажиропотоком". Принятый закон будет способствовать созданию конкурентной среды и оптимизации экономических затрат предприятий на охрану аэропортов и объектов их инфраструктуры.

Кроме того, должностные лица профильного федерального органа власти будут вправе запрашивать и получать от руководителей, должностных лиц подразделений транспортной безопасности документы и информацию, необходимые для выполнения задач, связанных с обеспечением авиационной безопасности.