Польша закроет на две недели все образовательные учреждения из-за коронавируса

ВАРШАВА, 11 марта. /ТАСС/. Власти Польши приняли решение с понедельника закрыть все образовательные учреждения в стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом заявил в среду на пресс-конференции по итогам заседания Правительственного центра кризисного управления премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"На встрече кризисного штаба мы приняли решение о закрытии всех образовательных учреждений на две недели с понедельника", - сказал он, подчеркнув, что детям лучше не выходить из дома.

"Ясно, что коронавирус, распространяющаяся эпидемия, может стать очень опасной. Вирус мутирует и распространяется быстро. Нужно действовать превентивно там, где только возможно", - сказал он, подчеркнув, что в соседних странах складывается сложная ситуация. "Мы хотим максимально замедлить распространение коронавируса", - добавил глава польского правительства.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский призвал ответственно подойти к происходящему. "Это не каникулы", - подчеркнул он, порекомендовав отказаться от посещения ресторанов, оставаясь дома и стараясь не заразиться и не заразить других.

Как пояснил министр национального образования Дариуш Пионтковский, процесс обучения будет остановлен всеми детскими садами, школами и образовательными учреждениями уже в четверг. Так как не все семьи могут быстро найти, с кем оставить ребенка в рабочее время, до понедельника в ряде случаев детей можно будет привести в детсад или школу для опеки, но никаких занятий проводиться не будет. Родителям власти республики предлагают рассмотреть возможность удаленной работы, предусмотрена выплата специального пособия для одного из родителей детей до восьми лет.

Коронавирус

В Польше на данный момент зафиксировано 25 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти республики ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения превышает 80 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.