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Распространение коронавируса нового типа

Hainan Airlines полностью возобновит авиасообщение между Хайнанем и материковым Китаем

Авиасообщение будет восстановлено с 39 городами

ТАСС, 11 марта. Авиакомпания Hainan Airlines объявила о возобновлении с 15 марта всех рейсов из островной провинции Хайнань на материковый Китай, которые были приостановлены из-за угрозы коронавируса. Об этом в среду сообщает агентство Синьхуа.

Авиасообщение будет восстановлено с 39 городами. Ожидается, что еженедельное количество рейсов на этих направлениях достигнет 500.

2 марта сообщалось, что Hainan Airlines планирует возобновить около 2 тыс. приостановленных рейсов благодаря улучшению эпидемиологической ситуации как на острове Хайнань, так и в других регионах Китая.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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