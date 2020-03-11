Число случаев заражения коронавирусом в регионе Мадрид за сутки выросло почти на 250

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в испанском автономном сообществе Мадрид за сутки увеличилось почти на 250 и достигло 1024. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении департамента здравоохранения при правительстве региона.

По его информации, 31 человек умер от заболевания. 10 марта власти автономии информировали о 782 инфицированных и 21 умершем. Ранее было объявлено о закрытии всех учебных заведений в регионе из-за распространения коронавируса. Кроме того, власти Мадрида заверили, что в общественном транспорте будет проводиться ежедневная дезинфекция.

В скором времени будут объявлены обновленные данные по всей Испании.

С начала распространения инфекции в Испании было зафиксирован более 2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, сообщил в среду директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

Первый случай заражения был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных - примерно половина от общего числа - зафиксировано в автономном сообществе Мадрид. По меньшей мере 47 заразившихся умерли. "Сейчас у нас в Испании 2002 случая", - сказал Симон.

Во вторник Минздрав информировал о 1,7 тыс. заболевших и 36 умерших.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения превышает 80 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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