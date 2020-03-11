{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Число случаев заражения коронавирусом в регионе Мадрид за сутки выросло почти на 250

Общее число инфицированных достигло 1024

МАДРИД, 11 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в испанском автономном сообществе Мадрид за сутки увеличилось почти на 250 и достигло 1024. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении департамента здравоохранения при правительстве региона.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По его информации, 31 человек умер от заболевания. 10 марта власти автономии информировали о 782 инфицированных и 21 умершем. Ранее было объявлено о закрытии всех учебных заведений в регионе из-за распространения коронавируса. Кроме того, власти Мадрида заверили, что в общественном транспорте будет проводиться ежедневная дезинфекция.

В скором времени будут объявлены обновленные данные по всей Испании.

С начала распространения инфекции в Испании было зафиксирован более 2 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, сообщил в среду директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

Первый случай заражения был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Больше всего инфицированных - примерно половина от общего числа - зафиксировано в автономном сообществе Мадрид. По меньшей мере 47 заразившихся умерли. "Сейчас у нас в Испании 2002 случая", - сказал Симон.

Во вторник Минздрав информировал о 1,7 тыс. заболевших и 36 умерших.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения превышает 80 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

В новость были внесены изменения (14:41 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
РПЦ создаст список рекомендованной литературы для подростков
Ожидается, что перечень будет опубликован в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС