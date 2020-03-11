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Распространение коронавируса нового типа

Беглов считает преждевременным отменять массовые мероприятия в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что в городе приняли достаточные меры для профилактики распространения коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что в городе приняты достаточные меры для профилактики распространения коронавируса, и в существующей ситуации ввод запрета на проведение массовых мероприятий по примеру Москвы был бы преждевременным. Об этом он сообщил в среду журналистам.

"В каждом регионе своя ситуация. Считаю, что на сегодня в Петербурге это преждевременно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Беглов, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что в Петербурге "пока удается удержать ситуацию". Власти подготовили медицинскую инфраструктуру, выделили пригородный санаторий, в котором в случае ухудшения эпидемиологической обстановки смогут разместиться до 500 человек с риском заражения новой коронавирусной инфекцией.

"Город готов. Мы резервируем соответствующие медицинские учреждения, мы зарезервировали санаторий "Заря" - на всякий случай: если будут какие-то события, мы должны не потом бегать искать, а у нас уже персонал готов, оборудование, необходимый запас медикаментов готовы", - пояснил губернатор.

По данным городского комитета по здравоохранению, в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ, большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Официально подтверждены два случая коронавирусной инфекции COVID-19. Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии в инфекционных боксах больницы имени Боткина.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

 

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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