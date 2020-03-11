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Распространение коронавируса нового типа

В Сингапуре сообщили о 12 случаях заражения вирусом, в том числе среди военнослужащих

Общее число случаев передачи коронавируса в стране достигло 178

СИНГАПУР, 11 марта. /ТАСС/. Власти Сингапура сообщили о 12 новых случаях передачи коронавируса, среди инфицированных - трое военнослужащих ВВС республики. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Минздрава.

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"Трое военнослужащих были заражены вирусом во Франции, где они проходили учебу", - указывается в сообщении. Кроме того, "еще пятеро жителей Сингапура были инфицированы, находясь за рубежом". "Общее число случаев передачи коронавируса в стране достигло 178", - отметили в ведомстве.

При этом "96 человек полностью выздоровели", - говорится в заявлении.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

Теги
СингапурРаспространение коронавируса нового типа
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