{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Режим ЧС сняли в Игринском районе Удмуртии, где в результате пожара погибли три человека

К концу недели специальная комиссия примет решение о возможности дальнейшего проживания жильцов в пострадавшем в результате ЧП доме

ИЖЕВСК, 11 марта. /ТАСС/. Режим ЧС сняли в Игринском районе Удмуртии, где в минувшие выходные произошел пожар в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли три человека, еще девять пострадали. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

На эту тему

"В 15:00 (14:00 мск) режим ЧС в Игринском районе снят", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье утром в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Игра в Удмуртии произошел пожар на площади 250 кв. м, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок, еще девять пострадали. Пострадавших людей доставили в Республиканскую клиническую больницу в Ижевске, двое из них находятся в реанимации, остальные в удовлетворительном состоянии, у них отмечается положительная динамика. Всего из здания были эвакуированы 20 человек, часть жителей дома сейчас размещена в общежитии Игринского политеха и обеспечена всем необходимым, часть живет у родственников.

После пожара власти ввели на территории района режим ЧС, также было принято решение разобрать часть дома, в котором произошел пожар. Уцелевшую часть здания будет обследовать комиссия, в которую вошли в том числе специалисты МЧС, газовых служб, управляющей компании. Возможность дальнейшего проживания жильцов в доме оценят к концу недели.

В связи с гибелью людей на пожаре было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Теги
РоссияУдмуртия
Реклама на ТАСС
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Болгарии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС