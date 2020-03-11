Режим ЧС сняли в Игринском районе Удмуртии, где в результате пожара погибли три человека

ИЖЕВСК, 11 марта. /ТАСС/. Режим ЧС сняли в Игринском районе Удмуртии, где в минувшие выходные произошел пожар в многоквартирном жилом доме, в результате которого погибли три человека, еще девять пострадали. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"В 15:00 (14:00 мск) режим ЧС в Игринском районе снят", - сообщили в пресс-службе.

В воскресенье утром в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Игра в Удмуртии произошел пожар на площади 250 кв. м, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок, еще девять пострадали. Пострадавших людей доставили в Республиканскую клиническую больницу в Ижевске, двое из них находятся в реанимации, остальные в удовлетворительном состоянии, у них отмечается положительная динамика. Всего из здания были эвакуированы 20 человек, часть жителей дома сейчас размещена в общежитии Игринского политеха и обеспечена всем необходимым, часть живет у родственников.

После пожара власти ввели на территории района режим ЧС, также было принято решение разобрать часть дома, в котором произошел пожар. Уцелевшую часть здания будет обследовать комиссия, в которую вошли в том числе специалисты МЧС, газовых служб, управляющей компании. Возможность дальнейшего проживания жильцов в доме оценят к концу недели.

В связи с гибелью людей на пожаре было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").