Число зараженных коронавирусом в Великобритании возросло до 456

ТАСС, 11 марта. Число тех, у кого диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом, в Великобритании достигло 456 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду министерством здравоохранения и социальных дел страны.

"На территории Соединенного Королевства было проведено 27 476 анализов [на наличие коронавируса нового типа], из которых 27 020 дали отрицательный результат, а 456 - положительный. Шесть пациентов, анализы которых на COVID-19 (заболевание, вызываемое корононавирусом нового вида - прим. ТАСС) были положительными, скончались", - говорится в документе.

Во вторник сообщалось о 373 инфицированных.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.