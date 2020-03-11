Псковские власти рассчитывают на рост турпотока из Европы после запуска программы развития

ПСКОВ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области рассчитывают на увеличение числа туристов из стран Евросоюза после введения на территории региона электронных виз, запуск оформления которых предусмотрен индивидуальной программой социально-экономического развития региона. Об этом в среду сообщила ТАСС вице-губернатор Нинель Салагаева.

Индивидуальная программа социально-экономического развития была разработана администрацией региона в 2019 году по поручению правительства РФ. Псковские власти сформировали ее по четырем основным направлениям, среди которых "Экономика", "Социальная сфера", "Среда для жизни" и "Экология". В октябре 2019 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что региону планируется выделить на реализацию программы около 10 млрд рублей из федерального бюджета.

"Вопрос введения электронных виз включен в проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Распространение электронных виз на территорию Псковской области даст импульс дальнейшему развитию двустороннего туристского обмена между Псковской областью и странами Прибалтики, в первую очередь. Учитывая факт, что 10 объектов культурного наследия Пскова включены в Список ЮНЕСКО, введение электронных виз будет способствовать привлечению дополнительного турпотока из Европейских стран", - сказала собеседница агентства.

По оценке региональных властей, в последние годы в Псковской области "устойчивая динамика роста турпотока". "На основании электронной визы иностранные граждане смогут въезжать в РФ на короткий срок (до 16 дней) в туристических, деловых, гуманитарных целях или с гостевым визитом. В течение 2020 года [в регионе] планируется дооснащение международных пропускных пунктов необходимым оборудованием, системами, проведение пуско-наладочных и тестовых работ", - уточнила Салагаева.

На территории Псковской области расположен Пушкинский заповедник, где находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское", ежегодно его посещают более 300 тыс. человек. Популярностью у туристов также пользуется Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из древнейших и самых крупных в России мужских монастырей. На территории монастыря расположены уникальные карстовые пещеры - комплекс подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения Христова. Пещеры также являются монастырским кладбищем, по примерным подсчетам, там покоятся более 10 тыс. человек.