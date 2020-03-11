Комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении проект о госрегулировании цен на лекарства

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, направленный на право правительства устанавливать предельно возможную цену на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения заболевания.

Речь идет о законопроекте, который внесла в Госдуму группа депутатов фракции "Единая Россия" во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Авторы инициативы предлагают наделить правительство правом ограничивать максимальный размер цен на лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых. Таким образом депутаты намерены исключить резкий рост цен на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы широкого распространения заболевания или в случае чрезвычайной ситуации.

Законопроектом предлагается установить, что правительство сможет вводить пределы для розничных цен на лекарства, если их стоимость в субъектах в течение 30 дней выросла на 30% и больше. Правительство будет вправе устанавливать предельно допустимые цены на лекарства на срок не более 90 дней.