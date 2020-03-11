Главной причиной аварийности в РФ остается нарушение водителями правил дорожного движения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция назвала нарушение водителями правил дорожного движения основным фактором большинства дорожно-транспортных происшествий в России. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции МВД России, всего в 2019 году были зарегистрированы 146 688 ДТП по вине водителей, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Какова бы ни была причина ДТП, по мнению Госавтоинспекции, главным провоцирующим фактором всех аварий является скорость. К тяжелым последствиям приводит не только превышение установленного скоростного ограничения, но и несоответствие скорости реальным дорожным условиям. Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения", - говорится в сообщении.

По данным российской Госавтоинспекции, в минувшем году в России были зарегистрированы 164,4 тыс. ДТП с пострадавшими, это на 2,2% меньше, чем в 2018 году. Количество пострадавших в ДТП также снизилось - число погибших сократилось по сравнению с 2018 годом на 6,8%, раненых - на 1,9%. "Самые распространенные виды ДТП - столкновение транспортных средств и наезды на пешеходов. Что касается причин аварийности, то главной по-прежнему остается нарушение водителями ПДД. Всего по итогам 2019 года было зарегистрировано 146,6 тысяч ДТП по вине водителей. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года ", - добавили в Госавтоинспекции.

Также там подчеркнули, что подробный анализ итогов прошлого года поможет всем вовлеченным ведомствам точнее определить текущие приоритеты в борьбе за безопасность движения на российских дорогах. Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников в качестве таковых отмечал необходимость дальнейшего совершенствования дорожной инфраструктуры, повышение качества пассажирских перевозок, детской безопасности, улучшение помощи пострадавшим в ДТП и обеспечение принципа неотвратимости наказания.