{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

На Кипре выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом

Общее число заразившихся на Кипре теперь увеличилось до семи

НИКОСИЯ, 11 марта. /ТАСС/. Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлено на греческом юге Кипра. Об этом в среду информировало Министерство здравоохранения островного государства.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"На основании информации, полученной в Кипрском институте неврологии и генетики, результаты тестов четырех человек оказались положительными", - сказано в сообщении.

Двое из них прибыли вечером во вторник из Великобритании. Тепловизор в аэропорту Ларнаки выявил у них повышенную температуру, после чего их госпитализировали в больницу общего профиля в Никосии. Третий заразившийся был вчера госпитализирован в больницу города Лимасол после того, как проинформировал медицинские власти о поднявшейся у него температуре. И, наконец, у четвертого носителя инфекции характерные симптомы проявились, когда он находился в самоизоляции у себя дома.

Общее число заразившихся на Кипре теперь увеличилось до семи. Шесть случаев зафиксировано на греческом юге и один - на турецком севере.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

Теги
КипрРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Швеции зафиксирован первый случай смерти от коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС