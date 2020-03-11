На Кипре выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом

"На основании информации, полученной в Кипрском институте неврологии и генетики, результаты тестов четырех человек оказались положительными", - сказано в сообщении.

Двое из них прибыли вечером во вторник из Великобритании. Тепловизор в аэропорту Ларнаки выявил у них повышенную температуру, после чего их госпитализировали в больницу общего профиля в Никосии. Третий заразившийся был вчера госпитализирован в больницу города Лимасол после того, как проинформировал медицинские власти о поднявшейся у него температуре. И, наконец, у четвертого носителя инфекции характерные симптомы проявились, когда он находился в самоизоляции у себя дома.

Общее число заразившихся на Кипре теперь увеличилось до семи. Шесть случаев зафиксировано на греческом юге и один - на турецком севере.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.