АПИ предложило создать в ДФО окружную систему диагностики и лечения онкозаболеваний

ТАСС, 11 марта. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) прорабатывает с регионами возможность создать новую окружную систему диагностики и лечения онкозаболеваний, сообщила пресс-служба агентства.

В феврале в Улан-Удэ началось строительство центра ядерной медицины, который позволит выявлять болезни на ранней стадии и повышать уровень исцеления от онкологических и кардиозаболеваний. По данным Минздрава РФ, строительство центров для ранней диагностики онкологических заболеваний запланировано еще в трех регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) - в Якутии, Приморском и Хабаровском краях.

"При поддержке Минвостокразвития России АНО АПИ совместно с рядом дальневосточных регионов прорабатывают вопрос создания новой окружной системы диагностики и лечения онкозаболеваний", - говорится в сообщении.

В частности, АПИ планирует масштабировать практику создания центров ядерной медицины на другие дальневосточные регионы, чтобы полностью закрыть потребность.