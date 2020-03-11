Число случаев инфицирования коронавирусом в Греции возросло до 99

АФИНЫ, 11 марта. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Греции увеличилось до 99. Об этом сообщила в среду газета Naftemporiki со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Греции.

По данным ведомства, во вторник в стране были зарегистрированы пять новых случаев, в среду - десять. В итоге число инфицированных увеличилось с 84 в понедельник до 99 в среду. Из них 95 - греки, а четыре человека - иностранцы. Их национальность не сообщается.

Двое из заразившихся находится в реанимационных отделениях больниц портового города Патры и северной греческой столицы - города Салоники. Остальные 97 находятся в стабильном состоянии, наблюдение за их здоровьем продолжается. 29 из них размещены в отделениях больниц столичной области Аттика, Салоник, Патр и Митилини (на острове Лесбос), а 68 человек остаются в собственных квартирах "в условиях домашней изоляции". Процесс отслеживания контактов вновь заболевших продолжается, отметило ведомство.

Во вторник министр здравоохранения Василис Кикилиас сообщил, что все детские сады, школы и университеты - частные и государственные - будут закрыты в Греции на 14 дней в качестве меры профилактики коронавируса. Также в стране отменены все общественные мероприятия с участием более 1000 человек и Афинский полумарафон, который должен был состояться 22 марта. В его рамках должен был пройти забег на 21,1 км - половину классической марафонской дистанции - а также забеги на 3 и 5 км.

Помимо этого, в Греции приостанавливается проведение любых конференций и форумов в течение следующих четырех недель, всех школьных экскурсий по стране на две недели. Все спортивные мероприятия в течение следующих 14 дней будут проходить за закрытыми дверями и без зрителей. В стране закрыты десятки школ, где были первые подтвержденные случаи или подозрения на заражение коронавирусом.

Тем не менее, церемония зажжения и передачи олимпийского огня для Игр в Токио-2020 в Древней Олимпии на полуострове Пелопоннес в четверг состоится. Правда, она пройдет без зрителей в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил Национальный олимпийский комитет Греции.

Коронавирус

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Всего в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 17 - у граждан России, вернувшихся из Италии, еще один - у гражданина Италии. Большинство из них проходит лечение в Москве, первые госпитализированные уже выздоровели и выписаны из лечебных учреждений.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции российские власти приняли ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с несколькими странами, где выявлены вспышки заболевания, а для возвращающихся из этих государств ввели обязательный режим самоизоляции. Власти Москвы временно запретили проведение массовых мероприятий в столице и обустроили отдельный медицинский комплекс для приема людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.