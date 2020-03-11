{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Псковом открыли бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова, погибшего в Чечне в 2000 году

Мемориал установили сквере Памяти рядом с домом, где жил военнослужащий

ПСКОВ, 11 марта. /ТАСС/. Бюст десантника, гвардии рядового, наводчика-оператора Сергея Михайлова из 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, героически погибшего при столкновении с боевиками в Чечне в 2000 году, открыли в среду в центре города Новоржев Псковской области - на родине бойца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Торжественный митинг по случаю открытия бюста бойца 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергея Михайлова прошел в среду в Новоржеве. Мемориал был установлен в сквере Памяти рядом с домом, в котором жил военнослужащий. В митинге приняли участие представители органов районной власти и псковского областного Собрания депутатов, ветераны вооруженных сил РФ и жители города", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в память о воине-разведчике и его боевых товарищах была отслужена поминальная лития. Участники митинга возложили к мемориалу гирлянду и цветы, затем почтили подвиг героя минутой молчания. Сергей Михайлов родился 28 сентября 1979 года в Новоржеве. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, Михайлов награжден орденом Мужества посмертно.

О подвиге 6-й роты

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове. В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Позже Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра, утвердил состав оргкомитета, который возглавил заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЧечняПсковская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Власти Италии отправляют обратно прибывающих туристов
В порядке исключения допускается въезд иностранных граждан в случаях, связанных с острой служебной необходимостью, состоянием здоровья или возвращением к постоянному месту жительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС