Под Псковом открыли бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова, погибшего в Чечне в 2000 году

ПСКОВ, 11 марта. /ТАСС/. Бюст десантника, гвардии рядового, наводчика-оператора Сергея Михайлова из 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, героически погибшего при столкновении с боевиками в Чечне в 2000 году, открыли в среду в центре города Новоржев Псковской области - на родине бойца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Торжественный митинг по случаю открытия бюста бойца 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергея Михайлова прошел в среду в Новоржеве. Мемориал был установлен в сквере Памяти рядом с домом, в котором жил военнослужащий. В митинге приняли участие представители органов районной власти и псковского областного Собрания депутатов, ветераны вооруженных сил РФ и жители города", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в память о воине-разведчике и его боевых товарищах была отслужена поминальная лития. Участники митинга возложили к мемориалу гирлянду и цветы, затем почтили подвиг героя минутой молчания. Сергей Михайлов родился 28 сентября 1979 года в Новоржеве. Указом президента РФ за мужество и героизм, проявленные в боях с террористами на территории Северного Кавказа, Михайлов награжден орденом Мужества посмертно.

О подвиге 6-й роты

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове. В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Позже Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра, утвердил состав оргкомитета, который возглавил заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин.