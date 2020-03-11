Эксперт: не менее тысячи пациентов в Москве ежедневно тестируют на коронавирус

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Обследование на коронавирусную инфекцию в Москве в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора проходят около тысячи пациентов в день, сообщил в среду заместитель директора института Александр Горелов.

"В нашем институте, я могу сказать точно, каждый день в Москве не менее тысячи пациентов обследуют на коронавирусную инфекцию", - сказал он, выступая на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции российские власти приняли ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с несколькими странами, где выявлены вспышки заболевания, а для возвращающихся из этих государств ввели обязательный режим самоизоляции. Власти Москвы временно запретили проведение массовых мероприятий в столице и обустроили отдельный медицинский комплекс для приема людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.