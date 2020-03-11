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75-летие Победы

В Вологодской области восстановят воинские захоронения, где покоятся более 370 человек

Работы по благоустройству проведут на гражданском кладбище в Харовске и в поселке Шексна

ВОЛОГДА, 11 марта. /ТАСС/. Воинские захоронения восстановят в городе Харовске и поселке Шексне Вологодской области в 2020 году в рамках федеральной программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Об этом сообщил заместитель губернатора области Евгений Богомазов.

"Программой предусмотрено выделение субсидий регионам из федеральной казны на обустройство и восстановление воинских захоронений. В соответствии с программой на 2020 год запланирована работа по благоустройству двух воинских захоронений - на гражданском кладбище в Харовске, где в братских могилах покоится 201 человек, и в поселке Шексна, где захоронено 170 человек", - привела пресс-служба слова Богомазова.

По словам замгубернатора, большинство захоронений в регионе находится в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем участие в федеральной программе позволяет привлечь в область дополнительное финансирование и оказать содействие муниципалитетам в благоустройстве памятных мест. Программа рассчитана на пять лет и реализуется с 2019 года.

В прошлом году в соответствии с соглашением правительства области и Министерства обороны РФ восстановлен мемориал "Скорбящая мать" в центре села Ошта Вытегорского района, где захоронено 2145 защитников Оштинского рубежа. На эти цели направили почти 650 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов. В окрестностях села Ошта с октября 1941 по 24 июня 1944 год проходил передний край боев частей Красной армии с финскими войсками, которые пытались прорвать оборону и замкнуть второе блокадное кольцо вокруг Ленинграда.

В регионе разработан и реализуется комплексный план мероприятий, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который включает в себя различные направления: чествование ветеранов, оказание им помощи, противодействие фальсификации истории и многое другое.

В годы Великой Отечественной войны из Вологодской области ушли на фронт 334 252 человека, около 200 тыс. погибли.

Теги
РоссияВологодская область75-летие Победы
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