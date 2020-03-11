Мемориальную доску Иосифу Кобзону на здании РАМ им. Гнесиных в Москве откроют 16 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мемориальную доску народному артисту СССР Иосифу Кобзону откроют на здании РАМ им. Гнесиных в центре Москвы 16 марта. Об этом сообщили ТАСС в среду организаторы церемонии открытия.

"Торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвященной памяти выдающегося артиста, эстрадного исполнителя, народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона будет открыта 16 марта 2020 года на здании Российской академии музыки им. Гнесиных по адресу: ул. Поварская, д. 30/36 <...> Начало церемонии в 12:00", - сказал собеседник агентства.

По словам организаторов, ожидается, что в церемонии примут участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, первый замруководителя Мосгорнаследия Сергей Мирзоян. Кроме того, на церемонию приглашены ректор РАМ им. Гнесиных Александр Рыжинский, президент культурного фонда "Кобзон", заслуженный работник культуры России Нелли Кобзон, а также депутаты федерального и столичного парламентов, государственные деятели, представители общественности, творческих организаций, ветераны войны и труда, родные и близкие певца, жители города. Ведущей церемонии выступит народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певца похоронили с воинскими почестями на Востряковском кладбище Москвы.

Репертуар Иосифа Кобзона включал около 3 тыс. песен, составивших музыкальную летопись второй половины XX века. В их числе практически все лучшие песни, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это всенародные хиты "Смуглянка", "А у нас во дворе", "Старый клен", "С чего начинается Родина", "Я люблю тебя, жизнь", "Мгновения", "Темная ночь", "День Победы", "В городском саду" и многие другие.

Помимо эстрадной, Кобзон вел активную политическую, общественную деятельность, преподавал в Гнесинке и Институте театрального искусства, занимался бизнесом. С 1997 по 2007 год представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 года являлся депутатом от Забайкальского края. Также он запомнился своей миротворческой и благотворительной деятельностью - проводил переговоры во время нейтрализации банды Бараева 23-26 октября 2002 года в здании столичного Театрального центра на Дубровке.