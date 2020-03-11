Первая смерть от нового коронавируса зафиксирована в Ирландии

ТАСС, 11 марта. Первый пациент умер от нового коронавируса в Ирландии. Об этом сообщается в среду на сайте правительства республики.

"Сегодня центр охраны здоровья был проинформирован, что в Ирландии умер пациент с диагнозом COVID-19. Это первая смерть в Ирландии, вызванная COVID-19", - говорится в сообщении.

Во вторник на территории Ирландии было зафиксировано сразу 10 новых случаев заражения новым коронавирусом - это самый значительный прирост инфицированных за один день (первый случай выявлен 29 февраля). Таким образом, число заболевших в стране достигло 34.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.