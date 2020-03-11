В Норвегии выявлено почти 500 случаев заражения коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 11 марта. /ТАСС/. Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии увеличилось до 489, за сутки количество новых случаев выросло на 212. Об этом сообщил в среду вечером норвежский Институт национального здоровья.

"В последние сутки еще 212 человек сдали положительные анализы на коронавирус. Так что у нас произошел большой рост числа зараженных в последние сутки", - сказала директор института Камилла Столтенберг, ее слова приводит телеканал "ТВ2".

По состоянию на вторник заразившихся было 277. Таким образом, сейчас их общее число выросло до 489 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.