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Распространение коронавируса нового типа

Reuters: Трамп может объявить общенациональную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Источники агенства сообщили, что введение режима ЧС позволит Трампу использовать федеральные резервы в размере до $40 млрд для борьбы с инфекцией

ТАСС, 11 марта. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления общенационального режима чрезвычайной ситуации в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

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По данным его источников, введение режима ЧС позволит Трампу использовать федеральные резервы в размере до $40 млрд для борьбы с инфекцией.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США зарегистрировано 647 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 36 штатах, включая столичный федеральный округ Колумбия, 25 человек умерли. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в штате Вашингтон (162), в штате Нью-Йорк (142) и в Калифорнии (135).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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