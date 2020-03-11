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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Индия отменила все туристические и ряд других виз для граждан всех стран до 15 апреля

Отменены все визы, кроме дипломатических, официальных виз, виз для сотрудников ООН и международных организаций, а также рабочих виз

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Индии из-за пандемии коронавируса отменили все туристические и ряд других виз для иностранных граждан с 13 марта до 15 апреля. Об этом сообщает в среду телеканал NDTV со ссылкой на информацию правительства.

"Все существующие визы, кроме дипломатических, официальных виз, виз для сотрудников ООН и международных организаций, рабочих виз, отменяются до 15 апреля 2020 года", - отмечается в информации.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

Теги
ИндияРаспространение коронавируса нового типа
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