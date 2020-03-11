Платформу "Умные услуги" разработали в Кировской области для развития проактивных услуг

КИРОВ, 11 марта. /ТАСС/. Кировская область создала информационную платформу "Умные услуги" для предоставления гражданам проактивных, беззаявительных услуг, сообщил в среду в ходе совещания, посвященного запуску сервиса "Умный проезд", министр информационных технологий и связи региона Юрий Палюх.

"Мы создали государственную информационную платформу "Умные услуги" - это правовая среда, которая позволяет в Кировской области реализовывать государственные услуги в проактивном, беззаявительном режиме, когда государство знает, какая льгота предоставляется гражданину, и предоставляет льготу автоматически, без необходимости получения каких-либо документов", - сказал Палюх.

По его словам, в рамках платформы "Умные услуги" уже готов к запуску сервис "Умный проезд", позволяющий льготникам оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой без сбора подтверждающих льготу дополнительных документов. Он начнет работу на всех маршрутах общественного транспорта с 17 марта.

"Система сама за человека будет определять, имеет ли он право на льготный проезд. Сервис достаточно уникальный для страны в целом", - сказал в ходе совещания губернатор региона Игорь Васильев.

Он отметил, что в нескольких городах России существует практика выпуска специальных карт для льготников, но, чтобы такую карту получить, нужно обратиться в несколько ведомств, получить справку и подтвердить льготу. Кроме того, по его словам, "государству необходимо делиться с бизнесом списком льготников и их персональными данными".

"Плюсы [созданной в регионе системы] очевидны - база данных граждан остается в органах государственной власти, гражданам не нужно никуда ходить и не нужно получать специальных карт", - отметил Васильев, уточнив, что жителям нужно будет обратиться в многофункциональные центры и дать согласие на обработку персональных данных.