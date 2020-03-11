Во Франции число случаев заражения коронавирусом выросло до 2281

ПАРИЖ, 11 марта. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции за сутки увеличилось почти на 500 и достигло 2281. Об этом сообщил в среду министр социальных дел и здравоохранения страны Оливье Веран на пресс-конференции в Париже.

"В настоящий момент зафиксирован 2281 случай заражения, то есть почти на 500 больше, чем вчера, 48 случаев - с летальным исходом", - сказал Веран.

Ранее сообщалось о 33 умерших от последствий заражения коронавирусом. По информации французских органов здравоохранения, во всех случаях с летальным исходом речь идет о людях старше 75 лет.

Министр отметил, что "105 человек сейчас находятся в реанимации". Их состояние, по словам министра, оценивается медиками как тяжелое.

Веран также сообщил, что власти приняли "дополнительные меры для того, чтобы остановить распространение вируса". Так, по его словам, "введен временный запрет на визиты в дома престарелых" в связи с "большим риском для пожилых людей". "Система защиты населения для нас является приоритетом", - сказал министр.

По последней информации, случаи заражения коронавирусом выявлены также и в заморских департаментах Франции, в частности, на Реюньоне и в Гваделупе.