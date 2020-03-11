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Распространение коронавируса нового типа
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Кремль прислушается к рекомендациям по ограничению загранкомандировок из-за коронавируса

Ранее в среду оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ рекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить загранкомандировки, кроме неотложных

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Администрация президента России прислушается к рекомендациям по ограничению заграничных командировок сотрудников из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, прислушаемся", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в среду оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ рекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить загранкомандировки, кроме неотложных, и советовать сотрудникам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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