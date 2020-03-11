Число случаев заражения новым коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 212

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Власти американского штата Нью-Йорк зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выросло со 173 до 212. Об этом заявил в среду на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо, трансляцию вели на его сайте.

"Во всем штате 212 случаев", - сообщил он. Он отметил, что в настоящее время в штате, вероятно, гораздо больше инфицированных, однако они не проходили медицинское обследование и, возможно, сами не знают о заражении.

Согласно представленным Куомо данным, в городе Нью-Йорк за сутки зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусом. Их общее число в крупнейшем мегаполисе США достигает теперь 48.

По последним оценкам газеты The New York Times, на территории США сейчас зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом, более 30 человек умерли.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.