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В Татарстане утвердят правила проведения свадеб в музеях после скандала с дочерью министра

В феврале казанскую галерею современного искусства закрыли для посетителей на время проведения свадьбы дочери министра культуры республики Ирады Аюповой. Это вызвало широкий общественный резонанс

КАЗАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Министерству культуры Татарстана поручили разработать и утвердить типовой порядок предоставления услуги по организации бракосочетаний в учреждениях культуры, соответствующее постановление кабинета министров республики размещено на официальном портале правовой информации региона.

Ранее в республике вызвала общественный резонанс информация о закрытии для посетителей казанской галереи современного искусства, поскольку там проходила свадьба дочери министра культуры Татарстана Ирады Аюповой. 

"Внести в постановление кабинета министров Республики Татарстан от 3 июня 2010 года номер 431 "Об использовании объектов историко-культурного наследия для государственной регистрации заключения брака" изменение, изложив пункт три в следующей редакции: "Министерству культуры Республики Татарстан разработать и утвердить типовой порядок предоставления услуги по организации проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке учреждениями культуры", - говорится в документе.

После утверждения типового порядка оказания услуги учреждения культуры региона должны будут руководствоваться при организации церемонии регистрации брака федеральным и республиканским законодательством.

По данным СМИ, в феврале этого года казанскую галерею современного искусства (ГСИ ГМИИ РТ) закрыли для посещения, поскольку там проходила свадьба дочери министра культуры Татарстана Ирады Аюповой. В пресс-службе Минкультуры республики ситуацию назвали правомерной и сослались на вышеуказанное постановление, которым утвержден перечень учреждений культуры, где возможна государственная регистрация брака.

"В список объектов, открытых для проведения свадебной регистрации, входит и ГМИИ РТ. Организация церемонии бракосочетания в указанном музее доступна для всех пар. Для этого необходимо подать заявку и оплатить все расходы, связанные с торжеством, что и сделали молодожены. Они оплатили пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в галерею для гостей", - говорилось в сообщении.

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