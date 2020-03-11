Трамп обязал повысить доступность респираторов для медиков в целях борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в среду меморандум, который обязывает министра труда принять меры по повышению доступности респираторов для медицинских работников, которые занимаются лечением инфицированных новым коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном Белым домом документе.

В конце февраля министр здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Алекс Азар заявил, что власти США должны в экстренном порядке приобрести порядка 300 млн хирургических масок и респираторов в связи с распространением в мире нового коронавируса.

"Политика США заключается в принятии профилактических мер для обеспечения готовности и реагирования на угрозы здоровью населения, включая чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения, связанную с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС). <...> К сожалению, в настоящее время эксперты по здравоохранению ожидают дефицит в поставке средств индивидуальной защиты органов дыхания (респираторов - прим. ТАСС), доступных для использования работниками системы здравоохранения", - отмечается в меморандуме.

"В целях предотвращения распространения COVID-19 министр здравоохранения и социальных служб должен принять все необходимые меры, касающиеся респираторов, для облегчения их использования в экстренной ситуации персоналом медицинских учреждений и в других местах. <...> Кроме того, министр труда должен рассмотреть все соответствующие и необходимые меры по повышению доступности респираторов", - заключил президент.

Он также сообщил в "Твиттере" о готовности своей администрации к борьбе с коронавирусом. "Я полностью готов задействовать все полномочия федерального правительства для решения нашей нынешней проблемы с коронавирусом!" - отметил он.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрировано 938 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 36 штатах, включая столичный федеральный округ Колумбия, 29 человек умерли. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в штатах Вашингтон (267), Нью-Йорк (173) и Калифорния (152).