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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии превысило 600

Подтверждено уже 620 случаев

ХЕЛЬСИНКИ, 11 марта. /ТАСС/. Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии превысило 600. Об этом сообщила в среду норвежская газета VG.

К настоящему моменту, по информации издания, подтверждено уже 620 случаев.

Согласно данным норвежских властей, обнародованным несколько часов назад, насчитывалось 489 заразившихся.

Первый случай заражения в Норвегии зафиксировали в конце февраля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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