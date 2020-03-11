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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило 50

Число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии возросло до 52

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии возросло до 52. Соответствующие данные привел в среду Минздрав страны.

Ранее было известно о 37 пациентах. Согласно обновленной информации, еще 907 человек считаются потенциальными носителями инфекции. Специалисты ведомства проверили пробы 935 человек, получив отрицательный результат на коронавирус.

Как уточняется, наибольшее число заболевших - 30 человек - находятся в штате Сан-Паулу, за которым следуют Рио-де-Жанейро с 13 подтвержденными случаями. В штатах Баия, Риу-Гранди-ду-Сул и столичном Федеральном округе насчитывается по два пациента, по одному заболевшему зафиксировано в штатах Алагоас, Минас-Жерайс и Эспириту-Санту.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. Во вторник президент Бразилии Жаир Болсонару усомнился в истинных масштабах проблемы нового коронавируса. По его мнению, СМИ излишне нагнетают ситуацию.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 61,4 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

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БразилияРаспространение коронавируса нового типа
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