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Распространение коронавируса нового типа

Генсек ООН призвал все страны мобилизовать силы для борьбы с пандемией коронавируса

По словам Антониу Гутерриша, если страны обнаруживают, тестируют, лечат, изолируют и отслеживают случаи заболевания, то его распространение можно замедлить

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны незамедлительно усилить меры по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в среду в связи с объявлением ВОЗ о статусе пандемии COVID-19.

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"Я призываю все правительства мобилизоваться и активизировать их усилия - сейчас же, - подчеркнул он. - Так как этот кризис затрагивает каждого, каждый должен внести свой вклад".

"Самые точные научные данные говорят о том, что, если страны обнаруживают, тестируют, лечат, изолируют и отслеживают случаи заболевания, его распространение можно замедлить", - отметил генсек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в

Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

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Гутерриш, АнтониуРаспространение коронавируса нового типа
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