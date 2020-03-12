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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 45

Ранее было известно о 21 заразившемся в стране

ТАСС, 12 марта. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии возросло до 45. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

По его данным, ранее было известно о 21 заразившемся в стране.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
Саудовская АравияРаспространение коронавируса нового типа
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