Число заразившихся коронавирусом в Саудовской Аравии увеличилось до 45

ТАСС, 12 марта. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Саудовской Аравии возросло до 45. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на министерство здравоохранения королевства.

По его данным, ранее было известно о 21 заразившемся в стране.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.