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Распространение коронавируса нового типа

Сальвадор запретил иностранцам въезд на свою территорию из-за коронавируса

Президент республики Найиб Букеле также объявил о введении карантина на территории страны на 30 дней и запрете проведения массовых мероприятий с участием более 500 человек

МЕХИКО, 12 марта. /ТАСС/. Власти Сальвадора вводят запрет на въезд граждан иностранных государств на территорию страны из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом объявил в среду президент центральноамериканской республики Найиб Букеле.

"Национальное миграционное управление должно объявить о запрете на въезд любых иностранцев, за исключением тех, кто постоянно проживает на территории страны, а также аккредитованных дипломатов", - сказал глава государства в ходе выступления, трансляция которого велась в том числе в Facebook. Он также объявил о введении карантина на территории страны на 30 дней и запрете проведения массовых мероприятий с участием более 500 человек. Букеле добавил, что до настоящего времени случаев заражения новым коронавирусом в Сальвадоре выявлено не было.

 

Теги
СальвадорБукеле, НайибРаспространение коронавируса нового типа
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