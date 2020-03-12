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Распространение коронавируса нового типа

В Бразилии заявили, что ВОЗ должна была раньше признать коронавирус пандемией

Министр здравоохранения страны Луис Энрике Мандетта пояснил, что в этом случае прибывающих из любых стран путешественников с симптомами гриппа изначально рассматривали бы в качестве потенциальных носителей инфекции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следовало раньше объявить вспышку нового коронавируса пандемией. Такое мнение высказал в среду министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта.

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"Мы ставили этот вопрос перед ВОЗ еще до того, как Китай признал [наличие проблемы]. <...> Мы одними из первых заявили: это пандемия. Если бы это было сделано раньше, то не пришлось бы искать, всюду расставлять врачей и выяснять, каким же рейсом прилетел инфицированный", - сказал политик, выступая на парламентских слушаниях.

Как пояснил Мандетта, если бы ВОЗ признал коронавирус пандемией раньше, прибывающие из любых стран путешественники с симптомами гриппа изначально рассматривались бы в качестве потенциальных носителей инфекции. "Мы говорили об этом еще две-три недели назад", - заявил он. По словам министра, в организации не согласились с доводами Бразилии, опасаясь, что такое решение приведет к ослаблению мер превентивного характера.

Мандетта также отметил что, в самой Бразилии в свете нового статуса эпидемии ничего не изменится, поскольку власти уже рассматривают любого прибывающего сюда из стран Северной Америки, Европы, Азии и Океании пассажира с симптомами в качестве потенциально заразившегося. "До сих пор не учитывали разве что приезжих из Южной Америки и Африки. Теперь исключений не будет", - уточнил Мандетта.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. По данным Минздрава, к настоящему моменту число инфицированных выросло до 52 в семи штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, а остальные - на карантине дома. Порядка 900 человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 62,7 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
БразилияРаспространение коронавируса нового типа
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