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Эксперты видят проблему утилизации грунта при строительстве перехода на Сахалин

В районе стройки нет полигонов, куда можно было бы вывезти весь необходимый объем грунта, отметил инспектор по контролю качества и приемке строительно-монтажных работ

НИКОЛАЕВСК-НА-АМУРЕ, 12 марта. /ТАСС/. Строители при возведении железнодорожного транспортного перехода, который соединит Сахалин с материком, столкнутся с проблемой утилизации грунта. Об этом ТАСС сообщил инспектор по контролю качества и приемке строительно-монтажных работ Вадим Конюхов.

"ДКРС-Хабаровск" ОАО РЖД является заказчиком строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского.

"Из экологических проблем, с которыми придется столкнуться при строительстве транспортного перехода пролива, одной из самых сложных представляется утилизация больших объемов грунта, который образуется при морских дноуглубительных работах для возведения моста или при проходке тоннеля", - сказал Конюхов.

В районе стройки нет полигонов, куда можно было бы вывезти весь необходимый объем грунта. При этом земли в районе планируемого строительства преимущественно лесные, что создает дополнительные трудности для выбора места утилизации таких отходов, добавил Конюхов. "Нужно рассматривать варианты морского отвалообразования либо наземного, что потребует дополнительных инженерных изысканий", - сказал Конюхов.

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса его реализации президент РФ Владимир Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года. Проект строительства железнодорожной линии Селихин - Ныш с переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах - мост или тоннель. Сейчас приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной железнодорожной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.

Строительство моста, по оценке экспертов, потребует около семи лет, сооружение тоннеля займет более 10 лет. Планируемый мостовой переход перекинется через пролив Невельского в узком его месте шириной примерно в 7 км южнее на 3 км мыса Средний на материке. Переход соединит материк с северо-западной частью Сахалина поблизости с упраздненным поселком Погиби. Разработка основных решений по ветке линии Селихин - Ныш завершена. Документация по двум вариантам перехода - моста и тоннеля - передана в РЖД, проводится ведомственная экспертиза.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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