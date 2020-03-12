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Артиллерию большой мощности впервые задействуют в параде Победы в Хабаровске

Всего в мероприятии примут участие 147 единиц техники

ТАСС, 12 марта. Самоходные артиллерийские установки "Малка" и "Гиацинт", а также минометы "Тюльпан", реактивная система залпового огня впервые будут задействованы в составе механизированной колонны в военном параде 9 мая в Хабаровске. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, который состоится 9 мая в Хабаровске, впервые в составе механизированной колонны планируется задействовать самоходные артиллерийские установки "Малка" и "Гиацинт", самоходные минометы "Тюльпан", а также РСЗО "Ураган", декорированные автомобили "Камаз" с эпизодами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - около 11 единиц", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в параде примут участие экипажи танков Т-34, ИС-3, реактивные минометы БМ-13 "Катюша" и артиллерийская установка ИСУ-152, а также современные модели танков. Всего 147 единиц техники.

Водители спецмашин уже начали подготовку на местном аэродроме Калинка. Тренировки продлятся до конца апреля. В Хабаровске располагается штаб Восточного военного округа. Проходящий здесь парад 9 мая считается главным на Дальнем Востоке.

Подготовка к военным парадам, посвященным 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Восточном военном округе (ВВО) началась в конце февраля. Всего в военных парадах на Дальнем Востоке примут участие более 13,9 тыс. человек. В Хабаровске планируют привлечь 38 пеших парадных расчетов с участием около 4 тыс. человек. Ранее сообщалось, что в этом году число участников парада здесь увеличат более чем в 1,5 раза.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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