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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Бразилии подтвердили еще 17 случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших в стране выросло до 69

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Бразилии выросло до 69 в среду вечером после того, как специалисты объявили о положительных результатах анализов еще 17 человек. Об этом сообщила газета O Estado de S. Paulo.

Ранее днем Минздрав опубликовал данные о росте числа инфицированных с 34 до 52 человек за минувшие сутки. Уже после этого новый случай коронавируса подтвердили в штате Баия, и о еще 16 положительных пробах сообщила сан-паульская клиника "Альберт Эйнштейн", пишет издание. В медучреждении также отметили, что за два минувших дня здесь было сделано свыше 230 тестов на коронавирус.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. Во вторник президент Бразилии Жаир Болсонару усомнился в истинных масштабах проблемы нового коронавируса. По его мнению, СМИ излишне нагнетают ситуацию.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 62,7 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
БразилияРаспространение коронавируса нового типа
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