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Распространение коронавируса нового типа

Twitter обязала своих сотрудников работать из дома из-за коронавируса

В компании назвали это решение "беспрецедентным шагом"

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Американская компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, потребовала от всех своих сотрудников по всему миру работать из дома ввиду риска заражения новым коронавирусом. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте компании.

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"Мы понимаем, что это является беспрецедентным шагом, но сейчас наступили беспрецедентные времена. Мы продолжим делать все возможное, чтобы поддержать наше сообщество", - отметила компания.

Она напомнила, что 2 марта "настоятельно рекомендовала" своим сотрудникам по всему миру работать в дистанционном режиме из дома. "Теперь мы идем дальше и информируем наших сотрудников о том, что они должны работать из дома", - заметила Twitter.

Twitter - социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн "твитов".

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1237, умерли 37 человек. Помимо столицы США, режим чрезвычайной ситуации введен в 24 штатах.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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